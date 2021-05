Polki na pokładzie samolotu w Mińsku. "Bliscy zadzwonili i powiedzieli, że został porwany"

Świadek zdarzenia opisuje również, że po wylądowaniu samolotu, pojawił się komunikat o nakazie pozostania na miejscach z zapiętymi pasami. Na płycie lotniskowej obecni byli już białoruscy żołnierze i antyterroryści oraz służby celne z psami. Następnie padła komenda skierowana do pasażerów: mają wychodzić z maszyny przednim i tylnym wyjściem, po pięć osób. W dalszej kolejności natomiast mieli położyć swoje bagaże na płycie lotniska, wówczas zostały one sprawdzone przez psy. - Trwało to około dwóch godzin. Później kazano nam wsiąść do autobusów, które dowiozły nas do terminalu tranzytowego - relacjonuje nasza rozmówczyni.