Sankcje uderzą w Białoruś. Wiceszef MSZ zapowiada działania

Jak Polska i Europa zareagują na zatrzymanie samolotu linii Ryanair na lotnisku w Mińsku na Białorusi? Na to pytani w programie "Tłit Wirtualnej Polski odpowiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. - Kierujemy działania o charakterze sankcyjnym w stosunku do reżimu białoruskiego, ale też działania wspierające białoruskie społeczeństwo obywatelskie - podkreślił wiceminister spraw zagranicznych. - Dzisiaj Białoruś nie ma swojego ambasadora. Placówką kieruje charge d'affaires, który został wezwany wczoraj w trybie natychmiastowym do MSZ. My żądamy od władz Białorusi natychmiastowego zwolnienia zatrzymanego Ramana Protasiewicza, a także polskich działaczy, którzy są bezprawnie przetrzymywani w więzieniu - dodał Paweł Jabłoński. Jak zaznaczył polityk, władzę w Białorusi sprawuje reżim, który "rozumie tylko zdecydowane działania".