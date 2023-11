Polka uwolniona przez Hamas. MSZ potwierdza

W sobotę polski MSZ poinformował, że wśród uwolnionych znajduje się obywatelka Polski. "Z zadowoleniem przyjmujemy informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, co pozwoliło na uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki RP, i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do enklawy. Jest to rezultat nieprzerwanych międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych" - czytamy w komunikacie opublikowanym w sobotę po południu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.