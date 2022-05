Polityk PiS pobrał nienależne mu pieniądze. "To atak Ziobry, komunistów i WSI"

- Powiedziałem mu: "proszę pana, musi pan wybierać. Albo jest pan dalej policjantem i rezygnuje pan z kariery politycznej, albo wybiera pan karierę polityczną". On wybrał karierę polityczną i z tego, co widzę, to słusznie - mówił w 2006 r. w RMF FM Zdzisław Szular, który zwalniał Surmacza. Szular był w 1996 r. komendantem wojewódzkim policji w Gorzowie Wielkopolskim.