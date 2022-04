Krystyna Pawłowicz wypełniła oświadczenie majątkowe niezgodnie z prawem

- Uważam, że sędzia, który składa wadliwe oświadczenie, sprzeczne z wymogami, de facto w sposób umyślny - by nie powiedzieć, że przez ignorancję i lekceważący stosunek do prawa - nie składa go wcale. Idąc dalej, oznacza to, że sędzia taki nie zrealizował obowiązku określonego w art. 14 ust. 8 ustawy o statusie sędziego TK - twierdzi prof. Mariusz Bidziński.