Oskarżeni o zbrodnię wychodzą na wolność. Bo sąd nie był w stanie ich osądzić

"Tymczasem ustawodawca zakreślił ten termin na dwa lata - z możliwością przedłużenia, ale traktowana jako ekstraordynaryjną. Sąd miał na uwadze, że jeden z oskarżonych był poszukiwany, stąd stosowanie aresztu do czasu rozpoczęcia procesu było konieczne, albowiem do czasu złożenia wyjaśnień jego obecność na rozprawie była obowiązkowa - teraz nawet jeśli się nie stawi, to nie tamuje to rozpoznania sprawy. (...) Kolejną okolicznością była konstatacja, że proces najprawdopodobniej nie zakończy się, mimo takich deklaracji składanych jeszcze w poprzednich wnioskach, nawet w tym nowym zakreślonym terminie. Sąd poszerza postępowanie dowodowe, w tym dopuścił dowód z opinii biegłego" - dodał Szymański.