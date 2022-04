Majątek na żonę, apartament za milion. Co chciano ukryć w Trybunale Konstytucyjnym?

Po pierwsze: półtora hektara łąki w miejscowości Konarskie pod Poznaniem. Z zapisów w księdze wieczystej wynika, że Piskorski nabył dokładnie 14,8 tys. mkw. razem z żoną we wrześniu 2001 r., a 24 sierpnia 2017 r., czyli tuż po zgłoszeniu jego kandydatury przez PiS, ale jeszcze przed wyborem do Trybunału Konstytucyjnego, przekazał tę nieruchomość żonie w formie darowizny. W bazie Cenatorium wyszukaliśmy wszystkie transakcje dotyczące łąk w promieniu 10 km od miejscowości Konarskie od stycznia 2021 r. Średnia cena za metr wynosiła w ich przypadku 78 zł. Oznacza to, że działka, która należała do Justyna Piskorskiego, jest warta 1,15 mln złotych.