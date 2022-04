Wiceprezes Energa-Operator potrącił człowieka. Był pijany

To był dopiero początek problemów Krzysztofa B. Bo mężczyzna w momencie wypadku był wiceprezesem firmy Energa-Operator. To część Grupy Energa, należącej z kolei do Grupy Orlen. Energa-Operator zajmuje się m.in. dystrybucją energii elektrycznej do odbiorców przez zarządzaną przez siebie sieć energetyczną.