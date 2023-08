Kłopoty Niedzielskiego? Zdradza kulisy. "W PiS-ie się zagotowało"

Arłukowicz mówi wprost: "Niebywały skandal"

O wypowiedzi Adama Niedzielskiego, która zbulwersowała środowisko medyków, porozmawialiśmy z byłym szefem resortu zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. - To, co zrobił minister Niedzielski, jest niebywałym skandalem. Czegoś takiego nigdy jeszcze w polskiej polityce nie było, żeby minister zdrowia używał najbardziej wrażliwych danych pacjentów do walki politycznej - mówi europoseł.