Niedzielski zaatakował lekarza. Błyskawiczna reakcja. "Szokujące"

- To, że minister ujawnia prywatne dane konkretnego lekarza, w tym wypadku w roli pacjenta, wskazuje mnie z imienia i nazwiska, pokazując przy tym, w jaki sposób się leczę, jest niebywałe. Jest to niespotykana przeze mnie sytuacja. Podczas rozmowy na antenie TVN starałem się zasygnalizować problem braku dostępu do leków, który w ostatnich dniach zgłasza wielu lekarzy, który dotyka pacjentów, a zostałem za to publicznie oczerniony - tłumaczy Wirtualnej Polsce Pisula, członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.