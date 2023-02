Uderzył w Trzaskowskiego ws. mięsa. Prowadzący musiał zareagować

Stowarzyszenie burmistrzów blisko 100 miast - C40 Cities - przyjęło rekomendację, której celem jest ograniczenie emisji w miastach, a która rozpętała polityczną i internetową burzę. Zawiera m.in. propozycję ograniczenia jedzenia mięsa i lotów. Politycy Solidarnej Polski wprost atakują za pomysł Rafała Trzaskowskiego, oskarżając go o chęć racjonowania warszawiakom żywności, bo Warszawa jest na liście sygnatariuszy. - Chce, to niech sobie wydziela, niech sobie dietę pudełkową zrobi - mówił wiceminister Jacek Ozdoba w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Po tym, jak prowadzący zwrócił uwagę, że jego formacja mija się z prawdą, stawiając oskarżenia o planowanych zakazach, polityk tłumaczył, że "ruchy w PO są na tyle skrajne, że tego typu postulaty mogą być realizowane". - Pan nie wierzy w to, co mówi, mam nadzieję? - dopytywał dziennikarz WP po kolejnych oskarżeniach wiceministra Ozdoby.