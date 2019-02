Politycy z Polski i USA zapewniają o przyjaźni. Problemów nie da się jednak ukryć

Polski rząd cieszy się z obecności amerykańskich polityków, którzy przylecieli na szczyt bliskowschodni w Warszawie. Podpisano umowę zbrojeniową. Padają piękne słowa. Pojawił się jednak pierwszy "zgrzyt".

Według amerykańskich statystyk w 2018 r. liczba odmów przyznania prawa wjazdu do USA zmalała do 3,99 proc. Oznacza to, że jeżeli spadnie o kolejny punkt procentowy, to Polska spełni warunki przystąpienia do programu ruchu bezwizowego.