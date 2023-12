Politycy PiS przekraczają granice interwencji poselskiej

To nieprawda. W czwartek po południu pracownicy TVP zostali poinformowani, że dyrektor TAI Michał Adamczyk; wicedyrektor Samuel Pereira oraz Marcin Tulicki zostali odwołani ze stanowisk i "nie mają prawa do wydawania komukolwiek z pracowników lub współpracowników TVP jakichkolwiek poleceń, niezależnie od podstawy ich zatrudnienia lub współpracy". Wiadomość do pracowników wysłał pełniący obowiązki dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych Daniel Gorgosz. Jednocześnie poinformował, że pracownicy powinni wykonywać polecenia jedynie nowego kierownictwa TAI.