Politycy PiS ogłaszają sukces. Mateusz Morawiecki: Leyen to dobry wybór

Politycy PiS obwieścili sukces. Frans Timmermans nie zostanie szefem Komisji Europejskiej. Szefowie państw UE zgodzili się, że kandydatka na to stanowisko będzie szefowa niemieckiego resortu obrony Ursula von der Leyen. To jej wypowiedź dwa lata temu zbulwersowała polityków PiS.

- Mogę śmiało powiedzieć, że cele, które sobie zakładaliśmy jadąc na ten szczyt zostały osiągnięte - stwierdził po zakończeniu spotkania premier Mateusz Morawiecki. - Kandydatura pani Leyen to starannie wypracowany kompromis i w czasie rozmów grupa V4 mówiła jednym głosem. Przed posiedzeniem, miałem okazję rozmawiać z panią Leyen, myślę, że to dobry wybór - dodał.

"Timmermans out! Polska pokazała moc sprawczą! Wniosek: nikt, kto podnosi rękę na naszą Ojczyznę nie zrobi kariery międzynarodowej!" - obwieścił na Twitterze Ryszard Czarnecki.

"Gratulacje dla premiera Mateusza Morawieckiego. Należą się ogromne. Potwierdziliśmy - nic o nas bez nas. To była ważna gra i Polska okazała się skuteczna w swych działaniach. Brawo Morawiecki. Mamy świetnego premiera" - oceniła posłanka PiS Joanna Lichocka.

****Ursula von der Leyen a Polska****

Swoje trzy grosze wtrącił do tej dyskusji także korespondent TVP w Berlinie Cezary Gmyz. "Jak się taki nazi-zbrodzień plącze po drzewie genealogicznym to lepiej byłoby się nie wypowiadać o wspieraniu oporu" - napisał Gmyz. Gmyz załączył także link do hasła internetowej encyklopedii poświęconego baronowi Joachimowi von der Leyen, jednemu z przedstawicieli arystokratycznego niemieckiego rodu von der Leyen, który podczas II wojny światowej był nazistowskim urzędnikiem, zarządzał powiatami na terenie okupowanej Czechosłowacji, a także Polski. W Dystrykcie Galicja był zaangażowany w organizację Holokaustu.