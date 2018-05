1 z 7 Dalej Polska Świat Społeczeństwo Bezpieczeństwo Polityka Edukacja Innowacje Tylko w WP #DzieńdobryWP POLITYKA + 2 dzień dzieckapolitycy Anna Kozińska 10 min. temu 1 z 7 Politycy nostalgicznie. Wracają do dzieciństwa. Mamy zdjęcia Niektóre cechy zostają na zawsze Idealni, ale też niegrzeczni - tacy byli polscy politycy w dzieciństwie. Jak mówią w rozmowie z WP, tacy też pozostali do dzisiaj. Opowiedzieli o swoich wspomnieniach z tamtego okresu. Złożyli życzenia z okazji Dnia Dziecka i pokazali stare fotografie. Jarosław Wałęsa, poseł do Parlamentu Europejskiego, a prywatnie syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy, jak mówi, był dzieckiem idealnym. - Można mnie było zostawić z samochodzikami i po kliku godzinach bawiłem się w tym samym miejscu - opowiada w rozmowie z WP. Dzieciom, z okazji ich święta, życzy dzieciństwa jak najdłużej. Na zdjęciu eurodeputowany do PE Ryszard Czarnecki (z tatą Henrykiem Czarneckim i psem Kunonem), który z kolei grzeczny nie był. Archiwum prywatne Podziel się - Byłem niesfornym dzieckiem. Chodziłem własnymi drogami i tak pozostało. Jako chłopeic lubiłem dokazywać, o czym świadczy odpowiednia ocena z zachowania w liceum - mówi nam Czarnecki. Zapytaliśmy go też o prezent, który wspomina najmilej. - U mnie w domu się nie przelewało, rodzice się rozwiedli, jak byłem mały, więc nie mogłem liczyć na luksusowe zabawki - przynaje. Zaznacza jednak, że zawsze lubił czytać i cieszył się, kiedy dostawał ksiażki. Ma je do tej pory i przekazuje swojemu ośmioletniemu synowi. Dodaje też, że lubił zakończenie roku szkolnego. Czy w życiu młodego Ryszarda Czarneckiego zdarzały się zabawne sytuacje? Polityk odpowiada, że pojawiiały się one raczej dopiero w jego dorosłym życiu, kiedy związał sie z polityką. Dzisiaj dzieciom życzy miłości oraz dumny, że sa Polakami. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące