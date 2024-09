Politycy Konfederacji grzmią: Żądamy dymisji Bodnara

"Nie chcemy kontynuować praktyki PiS-PO"

Bosak podkreślił, że "to zrobienie dokładnie tego, co zrobił PiS, tylko na jeszcze większą skalę". Zdaniem wicemarszałka, PiS swoimi działaniami doprowadził do delegitymizacji KRS, a Bodnar zmierza do tego, żeby "zdelegitymizować jeszcze kilkuset sędziów i narobić chaosu na dużo większą skalę, niż w tej chwili mamy".