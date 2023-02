"Politico": Tak Ukraina może odzyskać Krym

Sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził niedawno, że nie będzie "sprawiedliwego" ani "trwałego" pokoju, jeśli nie zostanie przywrócona integralność terytorialna Ukrainy. - Jeśli ratyfikujemy zajęcie ziemi przez inny kraj i powiemy: "w porządku, możesz wejść i przejąć ją siłą i zatrzymać", otworzy to puszkę Pandory na całym świecie dla agresorów, którzy powiedzą: "Cóż, zrobimy to samo i ujdzie nam to na sucho" - powiedział Blinken.