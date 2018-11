Policjanci pod domem prezesa PiS na Żoliborzu. MSWiA znalazło wytłumaczenie

O policyjnej ochronie przed domem Jarosława Kaczyńskiego mówiło się od jakiegoś czasu. Jak wynika z pisma wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego, do którego dotarliśmy patrole policji pojawiają się na Żoliborzu, by "zapewnić spokój w miejscu publicznym..."

- Zgodnie z informacjami przekazanymi przez funkcjonariuszy, że rozkaz do pełnienia ochrony na Żoliborzu przekazany został ustnie, informacje na ten temat mają nie pojawiać się również w policyjnych raportach. Za pracę nadgodzinową nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. Przede wszystkim jednak nie pełnią w tym czasie służby, do której jako policjanci zostali powołani – czyli walki z przestępczością oraz chronienia porządku publicznego. Ponadto dzielnicowi w zamian za służbę pełnioną przed domem posła Kaczyńskiego mogą wcześniej kończyć służbę – jak wynika z przekazanych informacji – nawet trzy godziny przed upływem planowanego końca czasu pracy – opisywał Grzegorz Furgo.

Co na to MSWiA? Tak jak w przypadku Jarosława Zielińskiego, tak w przypadku prezesa Jarosława Kaczyńskiego, służby nie widziały problemu z wysyłaniem policjantów pod prywatny dom polityka. I jak wynika z pisma MSWiA, mundurowi pojawiali się pod domem prezesa PiS z ważnych, uregulowanych przepisami powodów.

Przypomnijmy, że na co dzień Jarosław Kaczyński korzysta z ochrony Grom Group. Firma to agencja ochroniarska byłych funkcjonariuszy elitarnej jednostki wojskowej. W 2012 roku PiS wydało na ochronę szefa swojego ugrupowania ok 1,1 mln zł, a pięć lat później była to znacznie większa kwota 1,6 mln zł. Pieniądze pochodzą ze składek partyjnych lub dotacji państwowych.