Policja wtargnęła do Klubu Inteligencji Katolickiej, który niesie pomoc uchodźcom

Przeszukiwanie punktu i przesłuchania wolontariuszy trwały do 5.00 nad ranem w czwartek. Na koniec służby zabrały działaczom dwa komputery i telefon. W rozmowie z portalem prezes warszawskiego KIK zapowiedział, że będą domagać się zwrotu zarekwirowanych urządzeń. - Jest nam potrzebny do dalszej pracy i niesienia pomocy ludziom będących w zagrożeniu życia i zdrowia - mówił Onetowi Kiersnowski, który z powodu tych wydarzeń przyjechał w nocy z Warszawy do podlaskiej placówki.