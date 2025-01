Policja miała ująć sprawcę gróźb wobec Owsiaka. Znamy szczegóły

Z dotychczasowych ustaleń, do których dotarła Wirtualna Polska, wynika, że mężczyzna miał grozić zainspirowany informacjami przekazywanymi w TV Republika.

"Wczoraj w godzinach wieczornych stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka . Do zatrzymania doszło na terenie województwa małopolskiego. Sprawca został przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ" - poinformowała rano policja na swoim profilu na platformie X.

Zatrzymany to ok. 70-letni mężczyzna. Wieczorem został przewieziony z Małopolski do Warszawy. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.