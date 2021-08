Policja dostała polecenie. "Zero tolerancji" wobec agresji antyszczepionkowców

Jak zaznacza, "takich incydentów nie było dużo, ale są one bardzo nagłaśniane przez media". Ruchom antyszczepionkowym może właśnie o to chodzić. Jeśli będzie do nich dochodzić, to jeszcze raz podkreślamy: nasza reakcja będzie bardzo zdecydowana, a osoby naruszające prawo muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami - podsumowuje w rozmowie z WP insp. Ciarka.