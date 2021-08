Zamość. Politycy komentują podpalenie punktu szczepień. "Dość cackania się z przestępcami!"

W podobnym tonie wypowiedział się wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. " Atak fizyczny w Grodzisku Mazowieckim, atak w Gdyni, teraz podpalenie punktu szczepień w Zamościu. Kiedy to szaleństwo się skończy!? Szczepienia to nasza droga do wolności!" - przekonuje w mediach społecznościowych współpracownik Jarosława Gowina.