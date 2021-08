Atak antyszczepionkowców na dom dziecka. Padły groźby

Atak antyszczepionkowców na dom dziecka

Antyszczepionkowcy mieli do dyrektorki ogromne pretensje o dopuszczanie do szczepień przeciwko COVID-19 podopiecznych zarządzanego przez nią domu dziecka. Do wtargnięcia na teren placówki doszło po wcześniejszych wizytach wspomnianego wcześniej mężczyzny, który nie zgadzał się na zaszczepienie swoich dzieci. Jednak taką zgodę wyraził ich obecny opiekun prawny.