Ukraina. Śmierć Witala Szyszoua. Policja bada dwie wersje zdarzeń

"Ukraina zrobi wszystko co możliwe, by wyjaśnić sprawę śmierci białoruskiego aktywisty Witala Szyszoua" - oświadczył we wtorek minister spraw zagranicznych tego kraju. Dmytro Kułeba dodał, że jest zszokowany tragiczną informacją o śmierci aktywisty, złożył również kondolencje jego bliskim.