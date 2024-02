Polecą do Moskwy i Petersburga. "Tysiące dronów"

- Ukraina wyprodukuje w 2024 r. tysiące dronów dalekiego zasięgu zdolnych do głębokich ataków na Rosję i ma już do 10 firm produkujących bezzałogowce, które mogą dotrzeć do Moskwy i Petersburga - dodał Fedorow. Jak wyjawił, tylko jedna z tych firm, to przedsiębiorstwo państwowe.