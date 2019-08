Pol'and'Rock Festival 2019. Kostrzyn nad Odrą. Zarzuty dla nagiego mężczyzny

Pol'and'Rock Festival 2019. Nagi mężczyzna, który wszedł na środek skrzyżowania podczas imprezy w Kostrzynie nad Odrą, usłyszał zarzuty. 36-latek zaatakował policjanta. Wykryto, że był pod wpływem narkotyków.

Pol'and'Rock Festival 2019. 2 zgony i niebezpieczne incydenty

Do incydentu doszło w czwartek po godz. 20. Nagi mężczyzna wtargnął na zatłoczone skrzyżowanie w Kostrzynie nad Odrą. Podszedł do kierującego ruchem policjanta i zaatakował go.