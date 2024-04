Polak wśród ofiar ataku w Strefie Gazy. Jest komentarz MSZ

- Na razie wiadomo o śmierci obywateli Wielkiej Brytanii, Australii i Polski. Wiemy również, że rząd Australii próbuje uzyskać oficjalne potwierdzenie od rządu Izraela. Nasza placówka w Tel-Awiwie zgłosiła się do władz izraelskich z prośbą o potwierdzenie tożsamości ofiar i wyjaśnienie przebiegu wydarzeń - mówił.

Pytany o to, czy MSZ wezwie ambasadora Izraela na rozmowę, Wroński przekazał, że władze resortu będą dopiero podejmowały decyzje o ewentualnych działaniach.

Grupa wolontariuszy pomagała dostarczyć żywność i inne środki do północnej Strefy Gazy. Padli jednak ofiarami nalotu izraelskich sił zbrojnych.

- To nie jest tylko atak na WCK, to jest atak na organizacje humanitarne pojawiające się w najstraszniejszych sytuacjach, gdy żywność jest wykorzystywana jako broń wojenna. To jest niewybaczalne - komentuje Erin Gore, dyrektor generalna World Central Kitchen.