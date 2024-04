"Straciliśmy piękne życia". Polak wśród ofiar ataku w Strefie Gazy

Siedmiu wolontariuszy World Central Kitchen zginęło w ataku w Strefie Gazy. Śmierć swoich działaczy potwierdza sama organizacja. Wśród ofiar jest Polak. "Nie ma słów, żeby opisać to, co czują w tej chwili osoby, które znały tego fantastycznego chłopaka… Niech spoczywa w pokoju" - żegna go prezydent Przemyśla w mediach społecznościowych.