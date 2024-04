Tragiczne wieści ze Strefy Gazy. AP: Polak zginął w izraelskim ataku

Według pojawiających się informacji grupa wolontariuszy pomagała dostarczyć żywność i inne środki do północnej Strefy Gazy, które przybyły kilka godzin wcześniej statkiem. Portal Times of Israel wskazuje, że zdaniem mediów palestyńskich, czterej pracownicy World Central Kitchen, którzy zginęli, to obcokrajowcy z Polski, Australii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.