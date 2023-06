Polacy wystraszyli się ostrzeżeń. "Takich scen dawno nie było"

- Ogólnie widzimy spadek zainteresowania. Do Zakopanego w większości przyjeżdżała tzw. klasa średnia, która prowadziła swoje firmy. Wiem, że wiele osób musiało zamknąć działalności i nie stać ich na wyjazdy. Liczą się z każdym groszem, a to był nasz klient docelowy. Co będzie dalej? Nie wiem. Na szczęście mamy obiekt w samym centrum, ale co będzie z tymi, co się dopiero pobudowali? Przecież my tu żyjemy z działalności sezonowej. Utrzymanie domu też kosztuje. Trzeba na bieżąco wszystko naprawiać, unowocześniać. Rosnące ceny nam nie pomagają - dodała.