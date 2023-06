Czy 9 czerwca jest wolny od szkoły? Wiele osób w tym dniu zaplanowało urlop

Boże Ciało to uroczystość katolicka, której celem jest uczczenie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz manifestacja wiary. W tym dniu w wielu miastach odbywają się procesje do czterech ołtarzy. W 2023 roku Boże Ciało wypada we czwartek 8 czerwca - to jeden z trzynastu dni ustawowo wolnych od pracy i nauki.