Dyspensa na piątek po Bożym Ciele. Czy 9 czerwca można jeść mięso?

Wypadające we czwartek 8 czerwca Boże Ciało to ważna uroczystość kościelna. To także dzień ustawowo wolny od pracy. Z tego względu wiele osób skorzystało z okazji do dłuższego odpoczynku, planując długi weekend czerwcowy. Czy w piątek po Bożym Ciele można jeść mięso? Duchowni odpowiadają na plany Polaków.