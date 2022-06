Dyspensa po Bożym Ciele. Wierni będą mogli zjeść mięso?

Dyspensa w Kościele Katolickim. Czym jest? Jak działa?

Dyspensa - jak wielokrotnie podkreśla Kościół Katolicki - ma charakter terytorialny. Oznacza to, że osoba przynależąca do kościoła, która na czas postu opuściła teren swojej parafii - gdzie dyspensy nie udzielono - nadal musi powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych. Analogicznie działa to w przeciwnym przypadku, kiedy dana osoba przebywa na terytorium, którego władze kościelne dyspensy udzieliły.