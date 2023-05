Czy Boże Ciało to święto nakazane? Kodeks kanoniczny wyjaśnia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało to ważne święto kościelne. W Polsce jest to jeden z dni ustawowo wolnych od pracy. Czy w przypadającą 8 czerwca uroczystość wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej? Wątpliwości rozwiewa Prawo kościelne.