Boże Ciało 2023. Symbolika czterech ołtarzy

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to święto ruchome, które wypada 60 dni po Wielkanocy, w pierwszy czwartek po Zielonych Świątkach. W 2023 roku jest to 8 czerwca. Święto to ma radosny i dziękczynny charakter - w tym dniu wierni wychodzą na ulice, by dać świadectwo swojej wierze. Uroczyste procesje odbywają się według ustalonego protokołu.