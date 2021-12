Ważna decyzja biskupów: 31 grudnia katolicy będą mogli zjeść mięso

Katolicy na co dzień, przez cały rok są zobowiązani do zachowania pokutnego charakteru piątku (nie powinni np. uczestniczyć w imprezach) oraz do przestrzegania postu – wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Biskupi mogą jednak zwolnić swoich wiernych z tych ograniczeń w wyjątkowych sytuacjach – tak jest np. w przypadku wesel, które przez pandemię odbywają się w piątki w archidiecezji lubelskiej. Tak jest też na całej Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w sylwestra 2021/2022, a więc w piątek, 31 grudnia. Wtedy obowiązuje dyspensa.