Polacy w Hiszpanii: Ostrzeżenia przyszły późno. Wiele osób nie zdążyło uciec

Burze najmocniej doświadczyły region południowo-wschodniej Hiszpanii, a konkretnie prowincje Walencja, Albacete i Malaga. Rząd powołał komitet kryzysowy do monitorowania skutków burz, które według hiszpańskich służb meteorologicznych mają trwać do końca weekendu. Z najnowszych informacji wynika, że na skutek załamania pogody zginęło 95 osób, a los dziesiątek pozostaje nieznany. Zablokowane drogi i zawalone mosty utrudniają dotarcie ratowników do niektórych obszarów.