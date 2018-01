Polacy o współwinie za Holokaust i o sporze z Izraelem. Sondaże

Większość ankietowanych Polaków uważa, że nasz naród nie ponosi współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie. Z sondaży wynika również, że przeważa poparcie dla ścigania za sformułowanie "polskie obozy śmierci".

Współodpowiedzialność Polaków za zbrodnie z czasów II wojny światowej dostrzega 10,6 proc. ankietowanych. Co szósty pytany (15,9 proc.) nie potrafił zająć jednoznacznego stanowiska.

Więzienie za "polskie obozy"?

Z kolei Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków m.in. o to, czy używanie zwrotu "polskie obozu śmierci" w stosunku do niemieckich obozów zagłady powinno być karane więzieniem? "Tak" - stwierdziło 45 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 27 proc. z nich, a 28 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Zobacz też: Patryk Jaki : zbyt długo Polska była chłopcem do bicia

Uczestnicy sondażu są podzieleni co do tego, czy polski rząd powinien konsultować nową ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej z władzami Izraela i środowiskami żydowskimi. Za taką koniecznością opowiedziało się 42 proc. badanych. Przeciwko konsultacjom było 31 proc. Z kolei 27 proc. nie miało wyrobionej opinii w tej sprawie.

W badaniu Pollster dla "SE" 43 proc. ankietowanych stwierdziło też, że w sporze z Izraelem jest po stronie polskiego rządu, a 13 proc. uważa, że to izraelski rząd ma rację. Niemal co piąty uczestnik sondażu (19 proc.) nie słyszał o konflikcie o ustawę ws. IPN, a co czwarty (25 proc.) nie ma zdania na ten temat.