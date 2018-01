"Żydowskie obozy śmierci" dotarły do Izraela. Cytują program TVP

Trwa dyskusja nad ustawą o IPN, która została przegłosowana w piątek przez Sejm. Tymczasem kpiny Rafała Ziemkiewicza i Marcina Wolskiego o "żydowskich obozach śmierci" dotarły do izraelskich mediów.

"The Times of Israel" opublikował artykuł o konflikcie pomiędzy Polską a Izraelem ws. ustawy o IPN. - Dyplomatyczny spór doprowadził do wybuchu antysemickich komentarzy w Polsce, w tym niektórych kontrolowanych przez rząd mediach – czytamy.

- Dyrektor państwowej stacji telewizyjnej TVP 2, Marcin Wolski, posunął się nawet do stwierdzenia, że nazistowskie obozy zagłady należy faktycznie nazwać żydowskimi– podaje portal.

Jest to nawiązanie do niedawnego odicnka "W tyle wizji". "Stosując taką terminologię można powiedzieć, że to nie były niemieckie ani polskie, tylko żydowskie obozy. Bo w końcu kto obsługiwał krematoria?" - pytał kpiąco Marcin Wolski na antenie TVP Info. "No i kto w nich ginął?" - dopowiada Rafał Ziemkiewicz. Słychać to w poniższym nagraniu:

"The Times of Israel" odniosło się również do tweetów opublikowanych w programie "Studio Polska". "Dajmy następne 100 milionów na żydowskie cmentarze", "zasłona z Żydów opadła" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły na antenie TVP Info w trakcie programu "Studio Polska". Prezes TVP Jacek Kurski tłumaczy to awarią systemu i atakiem trolli.

Stanowisko Izraela ws. ustawy o IPN, przyjętej w piątek przez Sejm, odbiło się w Polsce szerokim echem. Głos zabrało wielu publicystów, w tym Rafał Ziemkiewicz. Na Twitterze opublikował kilka kontrowersyjnych wpisów, w których m.in. użył w stosunku do Żydów określenia "parchy"; ambasador nazwał zaś "niezbyt lotną", a następnie "zerem".