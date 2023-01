Polacy o sprzedaży części Rafinerii Gdańskiej. Co trzeci uważa, że to zagrożenie

Radio ZET dotarło do pisma szefa NIK skierowanego do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Banaś pisze w nim, że kontrolerzy próbowali już wielokrotnie podjąć kontrolę w PKN Orlen i Fundacji Orlen, jednak pełnomocnicy spółki odmawiali kontrolerom możliwości podjęcia czynności. Według Radia ZET, kontrolerzy są zastraszani przez koncern doniesieniami złożonymi do prokuratury.