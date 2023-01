Skarga Banasia do marszałek Witek. Chodzi o Orlen, w tle "zastraszanie kontrolerów NIK"

Pismo na Twitterze opublikował poseł Tomasz Trela. "Pełnomocnicy PKN Orlen, mimo wielokrotnych prób, uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli NIK" - napisał prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś w piśmie skierowanym do marszałek Sejmu. Podkreślił, że kontrolerzy nie mają wglądu między innym w umowy dotyczące sprzedaży części Lotosu. Prezes NIK oczekuje od Elżbiety Witek, by ta zwróciła się z prośbą o interwencję do premiera Mateusza Morawieckiego.