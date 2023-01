Obajtek ma kłopoty. Jest zawiadomienie do prokuratury

"Złożyłem dziś zawiadomienie do prokuratury na prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Obajtek oszukał wszystkich Polaków. Za oszustwo idzie się do więzienia. Kiedy Obajtek i Morawiecki mówili, że robią wszystko, by cena paliwa była niska, non stop podnosili marże - to oszustwo" - napisał lider AgroUnii.