"Lex Obajtek". Kolejna furtka w ustawie

Jak wskazuje "Gazeta Wyborcza", za pierwszym razem chodziło o nowelizację ustawy o kontroli niektórych inwestycji z 2020 r. Umożliwiło to sprzedaż ważnych aktywów bez zgody komitetu konsultacyjnego (a jedynie przy akceptacji UOKiK). To kluczowy organ, który składa się z przedstawicieli aż 22 instytucji - w tym ministrów, premiera i szefów służb. Jednocześnie to swoisty bufor przed pośpieszną sprzedażą ważnych podmiotów.