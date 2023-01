Wściekle zaatakował Obajtka. "Wyrzuciłbym go następnego dnia"

Orlen jako monopolista

- Powinniśmy przestać opowiadać, co zrobił Obajtek i co powinien zrobić, tylko natychmiast rozbić ten koncern. Nie dopuścić do fuzji z Lotosem, bo to doprowadziło do tego, że udział Orlenu w rynku hurtowym to 90 proc. Orlen ustala sobie ceny detaliczne i hurtowe. Konkurencji nie ma - mówił w Radiu Zet ekonomista Bogusław Grabowski.