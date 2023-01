Finał "cudu" na Orlenie. Komisja Europejska porównała ceny. Polacy będą zgrzytać zębami

To stan cen paliw po słynnym już "cudzie na Orlenie". Polegał on na tym, że koncern pod koniec roku zawyżał marże, aby w sylwestra je obniżyć tak, iż mimo wzrostu VAT na paliwa, ceny na stacjach nie wzrosły. Według Daniela Obajtka koncern pokazał w ten sposób, że potrafi "stabilizować ceny". Część ekspertów i analityków twierdzi, że co najmniej od grudnia PKN Orlen zawyżał marże na sprzedaży paliw hurtowych. Nie obniżał cen wraz ze spadkiem światowych notowań. Przepłacali zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy doświadczyli najwyższych cen netto paliw w Europie.