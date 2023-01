"Obajtkoinflacja". Ekspert: Orlen dołożył cegiełkę do wysokiej inflacji

- Mówimy o szacunkach. GUS co roku publikuje przeciętny koszyk konsumpcyjny, czyli na co przeciętne gospodarstwo domowe wydaje pieniądze. Według tego koszyka niecałe 10 proc. miesięcznych domowych wydatków to są koszty transportu, czyli m.in. paliwa. Jeżeli ceny paliw były zawyżone o ok. 15 pkt procentowych, to inflacja najprawdopodobniej była wyższa o 1,5 pkt procentowego przez to, że Orlen zawyżał ceny. Jeżeli chodzi o listopad, to inflacja wynosiła 17,5 proc. To oznacza, że przez politykę cenową Orlenu inflacja mogła wynosić 16 proc. - twierdzi. Ekspert mówi, że do pewnego stopnia zgadza się, że z określeniem "obajtkoinflacji", bo działania Orlenu mogły podbić ją o około 1,5 proc., co było kolejną cegiełką, która spowodowała, że inflacja w Polsce pod koniec ubiegłego roku była tak wysoka.