Mocne słowa Tuska. Mówi o "durniach z PiS-u"

Film skomentowała rzeczniczka PKN Orlen

Na film zareagowała rzeczniczka PKN Orlen Edyta Olkowicz. "To dzięki współpracy z Saudi Aramco uniezależniamy się od rosyjskiej ropy, która jeszcze w 2013 r. stanowiła 98 proc. przerobu Orlenu. Dzisiaj to zaledwie ok. 30 proc. przerobu" - napisała w komentarzu.