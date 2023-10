Polacy o Halloween. "Pogańskie święto", "Nic diabelskiego", "Wróżbiarstwo i okultyzm"

- Pogańskie święto wskrzeszania zmarłych. Odbiega od norm chrześcijańskich i jakichkolwiek innych – przyznał młody mężczyzna, pytany o Halloween. – Wskrzeszanie zmarłych i kontakt z nimi jest jakimś wróżbiarstwem i okultyzmem. Polacy nie zdają sobie sprawy, jak to jest niebezpieczne święto – dodał. Reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców Białegostoku, co sądzą o Halloween. Opinie naszych rozmówców są podzielone. - Można to traktować po prostu jako zabawę, możliwość spotkania się ze znajomymi. Dokładanie to tego jakiejś zbędnej filozofii jest bez sensu – skomentowała młoda mieszkanka Białegostoku. - To dobre święto, bo wesołe i śmieszne – dodała inna. - 27 lat mieszkałam naprzeciwko cmentarza i ani anioła, ani diabła nie spotkałam. Tyko ludzi złych i dobrych – przyznała z kolei jedna z seniorek. - Niedobre święto, ja tego nie lubię. Jestem katoliczką – odpowiedziała krótko następna mieszkanka Białegostoku. - To niedobre święto, bardzo niedobre, bo niechrześcijańskie – wtórowała inna kobieta. - Nie ma w tym nic diabelskiego. Nie sądzę, żeby mnie coś opętało, tylko dlatego, że użyję zębów wampira albo sztucznej krwi. W ogóle nie wiązałabym tego święta z Kościołem – stwierdziła następna młoda rozmówczyni. Kolejni mieszkańcy Podlasia odpowiedzieli, że nie biorą w tym udziału, ale to "fajna zabawa i niech młodzi się bawią". Usłyszeliśmy również, że to "nie jest święto religijne, a wymysł ludzki dla zabawy". Czy warto więc obchodzić w Polsce popularną na Zachodzie formę świętowania? – Fajne to jest, dzieci sobie chodzą, zaczepiają i cukiereczki dostają – usłyszeliśmy na ulicy. - To przyszło z Ameryki. No to po co mi to. Nie mamy swoich świąt? Mamy – skomentowała inna seniorka. - Każdy powinien móc czcić to, co chce. Jedni Halloween, drudzy Wszystkich Świętych. Można to i to, jak ja - podsumowała krótko młoda białostoczanka. Obejrzyj sondę i poznaj opinie Polaków o Halloween.