Pokazał słabość? Biały Dom o ruchu Putina

Odnosząc się do wizyty Władimira Putina na okupowanych obwodach donieckim i ługańskim podkreśliła, że Rosja nie ma podstaw prawnych, by rościć sobie prawo do kontroli nad suwerennym terytorium Ukrainy. - Dlatego też nadal będziemy wspierać Ukrainę i ukraiński rząd - zapewniła.