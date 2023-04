Ależ cios. Ukraina oślepiła i ogłuszyła Rosjan

Według analityków białego wywiadu w marcu wzrosło tempo zniszczeń rosyjskiego sprzętu do walki elektronicznej. A to, biorąc pod uwagę wcześniejsze nasilenia strat tego typu sprzętu, może oznaczać jedno: nieuchronnie zbliża się początek ukraińskiej ofensywy. - To oślepianie i ogłuszanie rosyjskiej armii - mówi WP gen. Roman Polko.